Италия

Испанец рассчитывает вернуться в мадридский клуб.

Защитник мадридского Реала Альваро Одриосола рассказал о решении присоединиться к Фиорентине на правах аренды.

"Я поговорил с Карло Анчелотти за неделю до закрытия трансферного окна. Он сказал, что не будет проблемой, если я захочу остаться или уйти. Но он четко дал понять, что я не смогу сыграть 30 матчей. Поэтому я решил перейти в Италию, но ни он, ни Реал не подталкивали меня к уходу.

Это было мое решение, потому что я пришел сюда сыграть 30 матчей и расти как футболист. Я надеюсь достичь успеха в Италии и вернуться домой в Реал", – рассказал Одриосола в интервью изданию AS.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 9 поединков в футболке "фиалок", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Фиорентина проявляет интерес к еще двум игрокам Реала.