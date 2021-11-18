Италия

Всему виной — неудачные результаты команды и плохая форма футболиста.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян, несмотря на недавно продленный контракт до конца нынешнего сезона, может покинуть итальянский клуб в январе. Об этом сообщает Roma Press, ссылаясь на Corriere dello Sport.

По информации источника, 32-летний армянский хавбек недоволен теми задачами на поле, которые ставятся перед ним в команде Жозе Моуриньо, из-за которых он не может проявить себя в атакующих действиях.

Также отмечается, что Мхитарян пользуется популярностью со стороны клубов из России и он может рассмотреть вопрос о досрочном расторжении контракта предстоящей зимой.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел 15 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

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