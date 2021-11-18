Италия

Аргентинский форвард выбыл на неопределенный срок.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала не сможет помочь своей команды в ближайших матчах. Об этом сообщает пресс-служба "старой синьоры",

Напомним, 28-летний форвард травмировался в матче за сборную Аргентины против Уругвая (1:0).

После медицинского обследования в Турине, стало известно что у футболиста растяжение задней большеберцовой мышцы. Его состояние будет контролироваться ежедневно, а сроки восстановления не уточняются.

В нынешнем сезоне Дибала провел 11 поединков, в которых забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

Ближайший матч Ювентус проведет против Лацио в гостях. Игра 13 тура итальянской Серии А состоится в субботу, 20 ноября, в 19:00 по киевскому времени.

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