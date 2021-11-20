Италия

Главный тренер Дженоа поделился мыслями накануне своего дебютного матча.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко поделился мыслями накануне своего дебютного поединка во главе итальянского клуба.

Украинский специалист понимает, что команде будет нелегко набрать очки с Ромой, однако у его подопечных нет другого выхода.

"Завтра нам будет очень не хватать Кришито, будет не хватать его опыта. Нам нужно думать только о тренировках и результате. Если мы не вылетим — это будет как победа в Лиге чемпионов.

Не факт, что завтра мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее, вы увидите тот футбол, который подходит конкретно этим исполнителям.

Несмотря на последние результаты, Рома остается сильным оппонентом. Я очень уважаю Моуриньо не только как тренера, но и как человека. В Челси он всегда был честен со мной. Посмотрим, нас ждет тяжелый поединок", — приводит слова Шевченко Sky Sports.

Напомним, матч Дженоа — Рома состоится в воскресенье, 21 ноября в 21:45 по киевскому времени.