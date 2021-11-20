Главный тренер Дженоа поделился мыслями накануне своего дебютного матча.
андрей шевченко, sky sports
20 ноября 2021, 14:33
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко поделился мыслями накануне своего дебютного поединка во главе итальянского клуба.
Украинский специалист понимает, что команде будет нелегко набрать очки с Ромой, однако у его подопечных нет другого выхода.
"Завтра нам будет очень не хватать Кришито, будет не хватать его опыта. Нам нужно думать только о тренировках и результате. Если мы не вылетим — это будет как победа в Лиге чемпионов.
Не факт, что завтра мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее, вы увидите тот футбол, который подходит конкретно этим исполнителям.
Несмотря на последние результаты, Рома остается сильным оппонентом. Я очень уважаю Моуриньо не только как тренера, но и как человека. В Челси он всегда был честен со мной. Посмотрим, нас ждет тяжелый поединок", — приводит слова Шевченко Sky Sports.
Напомним, матч Дженоа — Рома состоится в воскресенье, 21 ноября в 21:45 по киевскому времени.