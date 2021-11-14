Италия

Завершилась первая неделя работы Андрея Шевченко в Генуе.

Дебютная неделя на посту главного тренера Дженоа завершилась для Андрея Шевченко двусторонкой — сообщает официальный сайт "грифонов".

Поскольку много игроков первой команды были вызваны в свои сборные, провести запланированный поединок между первой и молодежной командой не удалось, и "стариков" пришлось усилить "молодыми". Победа досталась условно первой команде — 3:1.

Андрей Шевченко остался доволен как уровнем готовности футболистов, так и качеством игры.

Ранее сообщалось, что Шевченко намерен серьезно поработать на зимнем трансферном рынке.