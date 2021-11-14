Италия

Украинский специалист рассказал о назначении в итальянский клуб.

Андрей Шевченко поделился подробностями назначения на должность главного тренера Дженоа и рассказал о работе на трансферном рынке.

"В первую очередь, это хороший вызов для меня. Думаю, тренировать в Серии А, в одной из самых лучших лиг, где собраны хорошие тренеры, – большой вызов. Будет очень сложно, но, думаю, с этой ситуацией мы справимся. Будем делать все для того, чтобы остаться в Серии А.

Обсуждали многие моменты с руководством. Завтра важный день – идет переход клуба от старого владельца к новому. У клуба есть хорошие амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит в Серии А – останется там или нет. Мы обговорили этот вопрос. Когда откроется трансферное окно, когда клуб видит, как он хочет усилить команду, тогда мы будем обсуждать эти вопросы.

У нас уже был первый контакт с руководство. Клуб вышел на меня напрямую. У нас было долгое интервью, и после этого мне сделали предложение. Есть прямой контракт с собственниками.

Миколенко и Зинченко? Да, это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан.

Мне будет не хватать украинским болельщиков. Огромное спасибо, что они меня поддерживают", – рассказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа в начале этой недели, подписав контракт до 2024 года.

Первым поединком для украинца во главе "красно-синих" станет домашняя встреча с Ромой в 13-м туре Серии А, которая запланирована на 21 ноября.