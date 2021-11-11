Украина

Хавбек "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Болгарией.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Болгарии (1:1).

"Создали очень много моментов, но не забили гол, то есть один забили. Этот матч может дать только положительные эмоции, потому что мы очень хорошо прессинговали и контролировали мяч. Вопрос только в реализации, которая сегодня подвела. С положительным настроением нужно готовиться к следующему матчу.

Степаненко забил прекрасный гол — с правой ноги. Спрашивали у Тараса, забивал ли он такие голы — говорит, что забивал и более красивые – через себя. Для него это очень важный мяч, потому что он давно не забивал за сборную. Поздравляю его.

Ничья – не тот результат, на который мы рассчитывали до матча, но болельщики получили удовольствие от игры. Хочу поблагодарить всех болельщиков в Одессе, потому что была хорошая атмосфера. Было прохладно, но люди пришли поддержать сборную. Если бы мы реализовали хотя бы 50% своих моментов, то мячей пять могли бы забить этой команде. Мы смотрим вперед и готовимся к следующему матчу.

Мы еще посмотрим матч боснийцев с Финляндией. У нас очень много времени на подготовку. Мы можем эту команду обыграть. Главное – верить в себя и ехать в Боснию за победой".

Также Малиновский ответил на вопрос о возвращении в расположение сборной Украины, а также рассказал о конфликте с исполняющим обязанности главным тренером Александром Петраковым.

"Ничего не изменилось. Я всегда рад приезжать в сборную, это честь для каждого футболиста. У нас много качественных игроков, поэтому для каждого, кто приезжает в национальную команду, это как бонусы и мотивация.

Я разговаривал с Петраковым на эту тему. Медиа неправильно приняли эту информацию, на самом деле там ничего такого не было. Это просто рабочие моменты. Но все начали это обсуждать и давать информацию, чтобы продолжать и продолжать обсуждать. Не надо даже ничего закрывать, все и так было хорошо. У нас одна цель – выйти на ЧМ, это самое главное. А индивидуальные вопросы уходят на второй план", — сказал Малиновский в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина — Болгария.