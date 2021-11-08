ЧМ-2022. Отбор

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков — о грядущих сборах.

Александр Петраков рассказал о кадровой ситуации в команде, конфликте с Малиновским и подготовке к грядущим матчам.

"Ярмоленко здоров. Мы готовимся к Боснии и Герцеговины. О ротации не идет речи. Мы готовимся к игре года.

Почему вызвал Малиновского? Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все.

Корниенко довызван для ротации? Я не могу так разговаривать про своего футболиста. Для ротации, на замену... Посмотрим, еще есть тренировки. Будем смотреть как кто выглядит на тренировках. Все, кто приехал, 25 человек, я на них рассчитываю, а там посмотрим.

Поможет ли нам то, что у Боснии и Герцеговины два отборочных матчах, а у нас один? Я не могу ответить на этот вопрос. Пусть это будет проблема тренера боснийцев. Мы же тоже играли, а они нет, когда пропускали. Все зеркально. Мы готовимся к заключительному матчу.

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Смущает ли отсутствие игровой практики у Пятова? Посмотрим, есть тренировочные занятия. Посмотрим на состояние. У меня есть тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, всегда советуюсь со своими помощниками. Время еще есть.

Иван Петряк? Все футболисты с нашим паспортом, которые играют хорошо, есть в расширенном списке. Если он продолжит хорошо играть — будет в сборной", — сказал Александр Петраков на пресс-конференции.

Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября. Что касается матча против Боснии и Герцеговины, то поединок пройдет 16 ноября на выезде.