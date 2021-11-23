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Верона - Эмполи, getty images
23 ноября 2021, 00:33
Верона в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Эмполи и добилась победы.
Хозяева поля открыли счет в начале второго тайма, но гости восстановили паритет в середине тайма. Казалось, что игра завершится ничьей, но гол Тамеза принес Вероне три балла.
Обзор матча:
Верона — Эмполи 2:1
Голы: Барак, 49, Тамез, 90+1 — Романьоли, 67
Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Давидович, Казале (Лазович, 46), Велозу, Тамез, Барак, Капрари, Симеоне.
Эмполи: Викарио, Фьямоцци, Романьоли, Луперто, Маркицца, Штулац (Бандинелли, 75), Хендерсон (Риччи, 57), Хаас (Асллани, 75), Манкузо (Байрами, 57), Ди Франческо (Исмаили, 84), Пинамонти.
Предупреждения: Симеоне, Луперто, Ди Франческо.