ЧМ-2022. Отбор

Встреча с Испанией стала юбилейной для опытного форварда.

Нападающий Златан Ибрагимович сыграл 120-й матч в составе сборной Швеции во встрече с Испанией в отборе на ЧМ-2022.

Ибрагимович вышел на поле на 73-й минуте поединка, сменив Александера Исака. Отличиться результативными действиями 40-летнему игроку не удалось, а его команда минимально уступила.

По количеству матчей в составе сборной Швеции Ибрагимович находится на 6-м месте, тогда как у рекордсмена Андерса Свенссона – 148 поединков. Форвард Милана же является лучшим бомбардиром в истории команды с 62 голами.

Несмотря на поражение и второе место в группе, Швеция еще имеет возможность пробиться на чемпионат мира через плей-офф.