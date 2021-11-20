Украина

Впрочем, итальянскому специалисту удалось отпраздновать своеобразный юбилей победой над Рухом (2:0).

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал непростую победу над львовским Рухом, забив два безответных мяча в заключительном отрезке поединке.

Стоит отметить, что эту встречу "горняки" были вынуждены доигрывать встречу без своего главного тренера Роберто Де Дзерби.

Дело в том, что на 86-й минуте итальянский специалист заработал от арбитра Евгения Арановского вторую желтую карточку за чрезмерную эмоциональность и неспортивное поведение.

Интересно, что поединок против Руха стал для Роберто Де Дзерби юбилейным в тренерской карьере. 42-летний итальянец провел уже 300 матчей в качестве наставника, успев поработать не только с Шахтером, но и с Сассуоло, Беневенто, Палермо, Фоджей и Дарфо Боарио.

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