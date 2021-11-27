Италия

Украинский специалист поделился первыми впечатлениями от клубной работы тренером.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко поделился первыми впечатлениями от работы клубным тренером.

Бывший наставник сборной Украины согласен с Моуриньо, что для этой роли необходимо быть несколько сумасшедшим.

"Мы верим в проект, верим в своим силы. Только с положительным настроем сможем выбраться из этой ситуации. Меня очень поразили наши болельщики — во время матча с Ромой был дождь, но они поддерживали нас всю игру. Это наш козырь.

Я согласен с Моуриньо: нужно действительно быть сумасшедшим, чтобы работать тренером. Это сложное давление, но одновременно и очаровывающее. Я только в начале своего пути, а у Жозе за плечами несколько финалов ЛЧ. Надеюсь, испытаю те же чувства, что и он", — приводит слова наставника Il Secolo XIX.

Свои первые очки во главе Дженоа Шевченко может набрать в матче с Удинезе, который состоится в воскресение, 28 ноября в 13:30.

Ранее сообщалось, что Шевченко может пригласить в команду лидера сборной Украины.