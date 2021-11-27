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Ювентус - Аталанта, getty images
27 ноября 2021, 22:59
В рамках четырнадцатого тура итальянской Серии А туринский Ювентус дома уступил Аталанте со счетом 0:1.
Судьбу поединка решил единственный гол Дувана Сапаты в середине первой половины игры. Ювентус так и не нашел чем ответить.
Обзор матча:
Ювентус — Аталанта 0:1
Гол: Сапата, 28
Ювентус: Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни (Кин, 64), Рабьо, Локателли, Куадрадо, Мората (Кайо Жорже, 85), Дибала, Кьеза (Бернардески, 46).
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Паломино, 71), Толои, Джимсити, Демирал, Мэле, де Рон, Фройлер, Малиновский (Копмейнерс, 87), Пессина (Пашалич, 59), Сапата.
Предупреждения: Фройлер, Малиновский, Дзаппакоста, Куадрадо, Рабьо, Демирал, Бернардески, Джимсити, Локателли.