Италия

Туринский клуб потерял двух игроков из-за проблем со здоровьем.

Полузащитники Ювентуса Федерико Кьеза и Вестон Маккенни могут пропустить ближайшие матчи Ювентуса из-за проблем со здоровьем, сообщает DAZN.

Кьеза и Маккенни травмировались в субботнем матче с Аталантой (0:1), покинув поле во втором тайме. В ближайшее время футболисты пройдут медобследование, которое определит степень серьезности их повреждений.

После матча Массимилиано Аллегри заявил, что не сможет рассчитывать на Кьезу во встрече с Салернитаной.

Матч Салернитана – Ювентус в 15-м туре Серии А состоится в среду, 1 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.