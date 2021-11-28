Италия

Аргентинец рассказал о своих целях в миланском клубе.

Нападающий Лаутаро Мартинес поделился мнением о выступлениях в Интере после победы над Венецией (2:0).

"Довольны, что заработали три очка. Важно, что мы продолжаем подниматься по турнирной таблице. Должны продолжать в том же духе. Спустя много лет мы прогрессируем в Лиге чемпионов, несмотря на тяжелый старт. Теперь мы показываем зрелость и терпение в каждом матче.

Надеюсь, стать символом Интера в будущем. Я прибыл сюда в 2018 году и полностью отдаюсь в матчах в футболке клуба. Теперь у нас на груди изображен символ Скудетто, мы должны продолжать бороться за защиту титула", – рассказал Мартинес в комментарии Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись шестью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лаутаро Мартинес продлил контракт с Интером до 2026 года.