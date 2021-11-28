Италия

Итальянский специалист поделился мнением о результатах "богов".

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступления команды после победы над Ювентусом (1:0) в матче 14-го тура Серии А.

"Это была радость для меня, для клуба и всего города. Об Аталанте говорили много до начала сезона, но мы начали хороши, иначе не набрали бы 28 очков. Некоторые матчи не шли по нашему сценарию, но Аталанта никогда не испытывала трудности.

Мы показываем зрелость и уверенность в своих силах в Лиге чемпионов против сильных соперников, учимся на пощечинах и растем. Мы всегда остаемся очень конкурентоспособными.

После некоторых результатов, как домашнего поражение от Милана, казалось, что дела у команды хуже, чем на самом деле", – рассказал Гасперини в комментарии DAZN.

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