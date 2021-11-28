В 14-м туре итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко отправилась в гости к Удинезе, с которой расписала по итогу мировую ничью.

Таким образом, Шевченко набрал свое первое очко в актив на посту главного тренера "гриффонов", что украинский специалист не оставил без внимания коротким сообщением в соцсетях.

"Хорошее командное выступление, результатом которого сегодня стал первый наш набранный пункт в актив. Продолжаем работать и совершенствоваться", — написал Андрей Шевченко в своем Twitter.

Смотреть видео лучших моментов матча Удинезе — Дженоа вы можете на Football.ua.