В 14-м туре итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко отправилась в гости к Удинезе, с которой расписала по итогу мировую ничью.

Таким образом, Шевченко набрал свое первое очко в актив на посту главного тренера "гриффонов", что украинский специалист не оставил без внимания коротким сообщением в соцсетях.

"Хорошее командное выступление, результатом которого сегодня стал первый наш набранный пункт в актив. Продолжаем работать и совершенствоваться", — написал Андрей Шевченко в своем Twitter.

Una buona prestazione di squadra per un primo punto oggi. Continuiamo a lavorare e migliorare.



A good team performance for a first point today. Let’s continue to work and improve.👏🏻🔴🔵#UdineseGenoa @GenoaCFC @SerieA pic.twitter.com/l3yR5OPDAB