Украинский специалист высказался о первом набранном очке во главе Дженоа.
Андрей Шевченко, Getty Images
28 ноября 2021, 17:20
В 14-м туре итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко отправилась в гости к Удинезе, с которой расписала по итогу мировую ничью.
Таким образом, Шевченко набрал свое первое очко в актив на посту главного тренера "гриффонов", что украинский специалист не оставил без внимания коротким сообщением в соцсетях.
"Хорошее командное выступление, результатом которого сегодня стал первый наш набранный пункт в актив. Продолжаем работать и совершенствоваться", — написал Андрей Шевченко в своем Twitter.
Смотреть видео лучших моментов матча Удинезе — Дженоа вы можете на Football.ua.