Опытный специалист останется в Риме надолго.
Маурицио Сарри, Getty Images
30 ноября 2021, 15:37
Римский Лацио в ближайшее время планирует продлить контракт с главным тренером клуба Маурицио Сарри.
Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, новое соглашение будет заключено до 2025 года. Стороны уже ударили по рукам.
Отметим, что Сарри возглавил Лацио летом 2021 года. Нынешний контракт с 62-летним специалистом заканчивается летом 2023 года.
На данный момент "орлы" занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А и уступили в двух последних играх Наполи и Ювентусу.
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