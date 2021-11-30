Италия

Опытный специалист останется в Риме надолго.

Римский Лацио в ближайшее время планирует продлить контракт с главным тренером клуба Маурицио Сарри.

Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, новое соглашение будет заключено до 2025 года. Стороны уже ударили по рукам.

Отметим, что Сарри возглавил Лацио летом 2021 года. Нынешний контракт с 62-летним специалистом заканчивается летом 2023 года.

На данный момент "орлы" занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А и уступили в двух последних играх Наполи и Ювентусу.

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