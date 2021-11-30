Италия

Новое соглашение с итальянским специалистом будет рассчитано до лета 2025 года.

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри продолжит возглавлять итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

В настоящее время контракт 62-летнего итальянского специалиста с "орлами" рассчитан до лета 2023 года, однако руководство клуба хочет продлить договор до лета 2025 года.

Напомним, Сарри возглавил Лацио минувшим летом. По его руководством "орлы" набрали 21 очко после 14 туров и занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Ближайший матч Лацио проведет на своем поле против Удинезе в Серии А. Игра состоится в четверг, 2 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

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