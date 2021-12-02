Шведский форвард поделился мнением о выступлениях "россонери".
Златан Ибрагимович и Стефано Пиоли, Getty Images
02 декабря 2021, 09:23
Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал результаты команды после победы над Дженоа (0:3) в матче 15-го тура Серии А.
"Получил удовольствие, мы еще до матча решили, сколько я сыграю. Эти парни меня вновь делают молодым.
Мы ошибались в двух предыдущих матчах. Это была наша вина, а не заслуга соперников, но сегодня мы победили и остаемся наверху.
Теперь и я должен продлить контракт после Пиоли. Рад за него, потому что он заслуживает этого. Если он продлил, то и я продлю. Пиоли выполнил хорошую работу.
Рад за болельщиков, хочу их сделать счастливыми. Но если мы не выиграем трофей, то ничего не достигнем", – приводит слова Ибрагимовича портал Football Italia.
Ранее Ибрагимович признался, что был близок к переходу в Наполи перед возвращением в Милан.