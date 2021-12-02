Италия

Флорентийцы начали переговоры по французскому вингеру.

Полузащитник Лилля Жонатан Иконе может стать игроком Фиорентины в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

"Фиалки" уже начали переговоры с французским клубом по трансферу Иконе и вскоре могут достигнуть соглашения. Предполагается, что сумма сделки составит около 15 миллионов евро.

Фиорентина решила переключиться на 23-летнего игрока после неудачи в переговорах по трансферу Доменико Берарди.

В текущем сезоне Иконе провел 21 поединок в футболке Лилля, отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина также проявляет интерес к двум игрокам мадридского Реала.