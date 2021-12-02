Италия

Специалист высказался о своем визави в прошедшем матче.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высоко отозвался о главном тренере Дженоа Андрее Шевченко.

Напомним, в очном противостоянии Милан на выезде не оставил шансов Дженоа (0:3).

"Это был не простой матч. Мы очень интенсивно играли, качественно и контролировали полностью всю встречу. Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом, он создал историю Милана.

Как тренер Шевченко тоже работает хорошо. Он отлично работал со сборной Украины. Я пожелал ему, чтобы у него все получилось в Дженоа. Мне нравится его работа", — сказал Пьоли после матча в интервью Youtube-каналу PRESSING.

Отметим, что игра против Милана стала третьей для Шевченко во главе клуба из Генуи. На его счету два поражения и одна ничья.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.