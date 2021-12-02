Италия

Украинский специалист поделился мнением о результате "грифонов".

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Милана (0:3) в матче 15-го тура Серии А.

"У нас много травмированных игроков, из-за чего возникает много проблем. Команда создавала моменты, выкладывалась, но очень сложно играть против сильных команд, особенно если они могут менять ход игры великолепной индивидуальной игрой.

Милан прессинговал высоко, мы пытались создавать им проблемы, были моменты, но Милан сейчас обладает очень качественным составом.

Когда пропускаешь гол в первые десять минут, это сбивает с ног. Мы пропустили еще раз до перерыва, и это поменяло игру. У команды были шансы, но их голкипер совершил два великолепных сейва.

У Милана была высокая скорость на флангах, а физические качества Ибры помогали им удерживать мяч, поэтому у них были различные варианты для создания", – рассказал Шевченко в комментарии Sky Sport Italia.

На данный момент Дженоа занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

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