Наставник Дженоа прокомментировал возможный трансфер украинца.
андрей шевченко, Getty images
02 декабря 2021, 15:44
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко в стан "грифонов".
Украинский специалист заявил, что у клуба нет возможности совершить этот трансфер.
"Усилением состава будет заниматься спортивный директор. Я занят командой, у нас впереди много ответственных матчей. Я уже говорил, что два места в клубе под футболистов без паспорта ЕС заняты.
У нас нет возможности пригласить Ярмоленко. Не вижу смысла еще что-то говорить", — рассказал Шевченко Youtube-каналу Pressing.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко попал в сферу интересов Трабзонспора.