Италия

Наставник Дженоа прокомментировал возможный трансфер украинца.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко в стан "грифонов".

Украинский специалист заявил, что у клуба нет возможности совершить этот трансфер.

"Усилением состава будет заниматься спортивный директор. Я занят командой, у нас впереди много ответственных матчей. Я уже говорил, что два места в клубе под футболистов без паспорта ЕС заняты.

У нас нет возможности пригласить Ярмоленко. Не вижу смысла еще что-то говорить", — рассказал Шевченко Youtube-каналу Pressing.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко попал в сферу интересов Трабзонспора.