Италия

Футболист признался, что привык к жесткости на поле.

Нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович, который за свою карьеру поиграл во многих странах, рассказал, на каком языке предпочитает думать.

"На каком языке я думаю? По-разному. На поле я никогда не думаю на шведском: это слишком добрый язык, на поле нужна злоба, так что я мыслю по-славянски. Иногда по-итальянски и по-английски. Но в семье мы все делаем по-шведски.

Мы снимаем обувь перед тем, как зайти в дом, остаемся в носках. У нас нет обслуживающего персонала – есть уборщица, остальное мы делаем сами.

Я – швед, но также я человек смешанных кровей: моя мама – хорватская католичка, отец – босниец-мусульманин, а я провел большую часть карьеры в Италии", — сказал Ибрагимович.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Ибрагимович предложил свои услуги ПСЖ в качестве спортивного директора.