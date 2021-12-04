Италия

Команда Андрея Шевченко пополнилась опытным специалистом.

Дженоа на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного врача команды Алессандро Корсини.

Ранее Корсини работал в миланском Интера с 2015 по 2020 год, а до этого в Федерации триатлона Италии и Федерации зимних видов спорта Италии.

Напомним, этой осенью Дженоа возглавил бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Под его руководством "грифоны" дважды проиграли и расписали одну ничью.

После 15 туров Дженоа набрала 10 очков и находится на 18 месте в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч команда Андрея Шевченко проведет в гостях против Ювентуса. Игра состоится завтра, 5 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

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