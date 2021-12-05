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Наполи - Аталанта, getty images
05 декабря 2021, 00:35
Аталанта в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии отправилась в гости к Наполи и добилась победы со счетом 3:2.
Счет в матче точным ударом из-за пределов штрафной открыл Руслан Малиновский. После неаполитанцы смогли перевернуть ход встречи, сделав счет 2:1, но бергамаски нашли в себе силы забить дважды и набрать три очка.
Обзор матча:
Наполи — Аталанта 2:3
Голы: Зьелински, 40, Мертенс 47, — Малиновский, 7, Демираль, 66, Фройлер 71,
Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Жуан Жезус, Ррахмани, Мариу Руй - Элмас, Лоботка (Демме,56), Зельински - Лосано (Петанья, 67), Мертенс (Унас,67), Малькюи (Политано, 84).
Аталанта: Муссо - Демирал, Паломино, Толои - Дзаппакоста (Хатебур,46), Де Роон, Фройлер, Мехле (Джимсити, 83) - Малиновский (Пашалич,73), Пессина (Иличич, 56) - Сапата (Муриэль, 82).
Предупреждения: Ррахмани, Малькюи - Малиновский, Пашалич, Джимсити