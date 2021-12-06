Италия

Главный тренер Ювентуса добрался до круглой отметки.

Ювентус в рамках поединка чемпионата Италии принимал на своем поле Дженоа под руководством Шевченко и добился победы со счетом 2:0.

Для главного тренера туринцев Массимиллиано Аллегри это 250 победа в Серии А в эпоху, когда за победу начисляется три очка (с 1994 года).

Отметим, что Аллегри стал вторым тренером, которому покорилась данная отметка — ранее это удавалось Карло Анчелотти (275 побед).

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Серии А между Ювентусом и Дженоа.