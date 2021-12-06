Судьба Д`Аверсы в клубе может решиться уже в ближайшем поединке.
деян станкович, getty images
06 декабря 2021, 10:23
После 16-го тура итальянской Серии А Сампдория занимает пятнадцатую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.
Такое положение дел не устраивает президента "моряков", который уже начал поиски нового главного тренера.
Одним их таких кандидатов видится бывший полузащитник миланского Интера, а ныне главный тренер Црвены Звезды Деян Станкович. Контракт специалиста с сербским клубом рассчитан до лета 2024 года, однако Ферреро не намерен платить отступные белградцам.
Действующий главный тренер Сампдории Роберто Д`Аверса может быть уволен уже в следующем туре, если команда не сумеет обыграть Дженоа в дерби, сообщает Николо Скира.
Матч Дженоа — Сампдория состоится в пятницу, 10 декабря в 21:45.