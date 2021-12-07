Италия

Будущему португальцу в стане римлян ничего не угрожает.

Рома в рамках в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии потерпела поражение от Интера со счетом 0:3.

После этого матча к главному тренеру римлян Жозе Моуриньо было довольно много вопросов.

Однако как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, руководство Ромы всецело поддерживает португальского тренера — его будущему ничего не угрожает.

"Волки" на данный момент находятся на седьмой строчке турнирной таблицы, отставая от зоны Лиги чемпионов на девять баллов.

Напомним что ранее Жозе Моуриньо сравнил свой уровень зарплаты и сложность работы с журналистом, который поставил неудобный вопрос.