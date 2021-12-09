Италия

Нападающий сборной Австрии — о трудном периоде в молодости.

Нападающий Болоньи Марко Арнаутович рассказал о периоде пребывания в Интере, когда он в составе "нерадзурри" выиграл требл.

"В Интере я был мальчиком в Луна-парке. Большой город, большой контракт, великие чемпионы, все сияет. Каждый день я был счастлив видеть рядом с собой чемпионов. Но для меня было важнее выйти на улицу, жизнь вне футбола. Все, что угодно, кроме футбола.

Я плохой парень? Меня никогда не волновало, что они говорили. Только с шестого месяца я начал уделять больше внимания футболу. Моуринью помог мне понять несколько вещей, и я начал серьезно к ним относиться. Но в интервью я никогда не говорил, что выиграл требл. Я был там, но в двух процентах случаев", — приводит слова Арнаутовича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Арнаутович подписал контракт с Болоньей на два года — до лета 2023. Китайский Шанхай Порт получил за трансфер футболиста около трех миллионов евро.