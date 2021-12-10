Италия

Андрей Шевченко определился со стартовым составом на матч против "моряков".

В рамках 17-го тура итальянской Серии А Дженоа под руководством Андрея Шевченко сыграет в генуэзском дерби против Сампдории.

Украинский специалист выставил на матч с принципиальным соперником сильнейших исполнителей, которых имел в своем распоряжении.

Отмечаем возвращение в основу "грифонов" лидера обороны Кришито. Кроме того, в заявку команды вернулся Дестро, который остался на скамейке запасных, однако может появиться на поле во втором тайме. Атаку же команды с первых минут возглавит ветеран Горан Пандев и Калеб Экубан.

Поединок Дженоа — Сампдория начнется в 21:45 по киевскому времени.

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