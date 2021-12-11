Италия

Нападающий Ювентуса провел на поле лишь 12 минут.

В матче 17-го тура Серии А против Венеции Ювентус потерял не только очередные два очка, но и на неопределенный пока срок одного из своих лидеров Пауло Дибалу.

Аргентинец вышел в стартовом составе, однако уже на 12-й минуте усткпил место Кайо Жорже. Официальной информации о характере повреждения нет, однако во время трансляции было видно, что у форварда забинтовано колено.

В нынешнем сезоне Дибала провел 17 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 4 результативные передачи.

Контракт Пауло действует до окончания текущего сезона. Чтобы остаться в Ювентусе, аргентинец требует зарплату 10 миллионов евро в год.