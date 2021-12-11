Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 17 тура итальянской Серии А туринский Ювентус в гостях расписал мировую с Венецией (1:1).

"Старая синьора" открыла счет в матче в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Мората, однако в середине второго тайма ответили хозяева, которых своим результативным ударом спас Араму.

После 17 туров Ювентус набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, а у Венеции 16 баллов и 16 строчка.

Обзор матча:

Венеция — Ювентус 1:1

Голы: Араму, 55 — Мората, 32

Венеция: Ромеро, Эбуэхи (Маццокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Юнсен (Кийин, 57).

Ювентус: Щесны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 76), Куадрадо, Рабьо, Локателли (Суле, 87), Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12; Кин, 76), Бернардески (Бентанкур, 76).

Предупреждения: Модоло, Кальдара, Ампаду, Кийин - Пеллегрини, Бернардески