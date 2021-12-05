Италия

Итальянский клуб намерен усилиться зимой.

Милан в зимнее трансферное окно планирует усилить несколько проблемных позиций.

Как сообщает La Gazzetta dello Spor, клуб зимой выйдет на трансферный рынок, чтобы найти замену Симону Кьеру, который вылетел из-за травмы на долгий срок.

Стефано Пьоли попросил руководство подписать ключевого защитника Фиорентины и сборной Сербии Николу Миленковича. Пьоли хорошо знает возможности 24-летнего центрбека, так как тренировал его в Фиорентине.

Фиорентина готова отпустить Миленковича лишь за солидную сумму. Transfermarkt оценивает серба в 25 миллионов евро.

Также Милан интересуется защитником Лацио Луисом Фелипе. Его контракт с "орлами" заканчивается летом 2022 года.

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