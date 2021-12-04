Италия

"Россонери" активно ищут замену травмированному Симону Кьеру.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 28-летний француз уже находился в списке "россонери" в минувшее летнее трансферное окно, но тогда договориться не удалось.

В настоящее время Милан возобновил интерес к футболисту "блаугранас", которые получает мало игровой практики и был бы хорошим вариантом замены недавно травмированному Симону Кьеру.

В нынешнем сезоне Умтити не провел ни одного матча за Барселону. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.