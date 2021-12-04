"Россонери" активно ищут замену травмированному Симону Кьеру.
Самуэль Умтити, Getty Images
04 декабря 2021, 13:14
Защитник Барселоны Самуэль Умтити может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, 28-летний француз уже находился в списке "россонери" в минувшее летнее трансферное окно, но тогда договориться не удалось.
В настоящее время Милан возобновил интерес к футболисту "блаугранас", которые получает мало игровой практики и был бы хорошим вариантом замены недавно травмированному Симону Кьеру.
В нынешнем сезоне Умтити не провел ни одного матча за Барселону. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.