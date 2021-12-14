Юный страйкер получил почетную награду по итогам минувшего года.
Роберто Пикколи, getty images
14 декабря 2021, 12:29
Нападающий Аталанты Роберто Пикколи получил награду Golden Boy Италии по итогам 2021 года, сообщает официальный сайт Аталанты.
Данный титул учредило авторитетное издание Tuttosport. Награда вручается в Турине лучшему игроку до 21 года.
"Я благодарю всех за эту важную награду. Я многим обязан Аталанте. Их молодежная академия формирует вас как человека и как футболиста: они обращают внимание на все аспекты, даже не связанные с футболом", — сказал Роберто Пикколи.
Также на вручение награды отреагировал главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини.
"Роберто — пример того, насколько Аталанта внимательно относится к росту молодых игроков. Время от времени из молодежной академии выходят великие игроки, и он, безусловно, один из наших молодых талантов".
Роберто Пикколи в текущем сезоне девять раз выходит на замену в составе Аталанты, суммарно отыграв 90 минут и отметившись голом.