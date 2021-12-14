Италия

Юный страйкер получил почетную награду по итогам минувшего года.

Нападающий Аталанты Роберто Пикколи получил награду Golden Boy Италии по итогам 2021 года, сообщает официальный сайт Аталанты.

Данный титул учредило авторитетное издание Tuttosport. Награда вручается в Турине лучшему игроку до 21 года.

"Я благодарю всех за эту важную награду. Я многим обязан Аталанте. Их молодежная академия формирует вас как человека и как футболиста: они обращают внимание на все аспекты, даже не связанные с футболом", — сказал Роберто Пикколи.

Также на вручение награды отреагировал главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

"Роберто — пример того, насколько Аталанта внимательно относится к росту молодых игроков. Время от времени из молодежной академии выходят великие игроки, и он, безусловно, один из наших молодых талантов".

Роберто Пикколи в текущем сезоне девять раз выходит на замену в составе Аталанты, суммарно отыграв 90 минут и отметившись голом.