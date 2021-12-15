Наставник генуэзского клуба прокомментировал победу в Кубке Италии.
Андрей Шевченко, Getty Images
15 декабря 2021, 08:40
В рамках 1/16 финала Кубка Италии генуэзская Дженоа на своем поле сумела одолеть Салернитану с помощью единственного результативного удара во втором тайме (1:0), благодаря чему вышла в следующий раунд состязаний.
Дженоа — Салернитана 1:0 Видео гола и обзор матча
По завершении поединка, наставник "грифонов" Андрей Шевченко дал оценку действиям своих подопечных в отчетной игре.
"Нам нужно было немного сбросить психологическую нагрузку, для чего и была необходима победа над Салернитаной. Ребята сумели выжать максимум из своих стараний на футбольном поле, поэтому заслужили успех.
Мы создали несколько неплохих возможностей у чужих ворот, однако долго не могли наладить реализацию. Над этим и будет сосредоточена работа на тренировках в ближайшее время.
Во второй половине матча команда немного сбавила темп, поэтому мы провели ротацию, после чего начали возвращать свои позиции.
Впереди нам предстоит две тяжелые игры — против Лацио и Аталанты — посмотрим, сможем ли мы получить хоть какие-то очки по их завершении. Ждем открытия трансферного окна и вместе с тем прорабатываем некоторые варианты. Усиление нам необходимо", — подытожил украинский специалист.
В следующем раунде Кубка Италии генуэзская Дженоа сыграет в гостях против Милана.