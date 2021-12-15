Италия

Наставник генуэзского клуба прокомментировал победу в Кубке Италии.

В рамках 1/16 финала Кубка Италии генуэзская Дженоа на своем поле сумела одолеть Салернитану с помощью единственного результативного удара во втором тайме (1:0), благодаря чему вышла в следующий раунд состязаний.

Дженоа — Салернитана 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, наставник "грифонов" Андрей Шевченко дал оценку действиям своих подопечных в отчетной игре.

"Нам нужно было немного сбросить психологическую нагрузку, для чего и была необходима победа над Салернитаной. Ребята сумели выжать максимум из своих стараний на футбольном поле, поэтому заслужили успех.

Мы создали несколько неплохих возможностей у чужих ворот, однако долго не могли наладить реализацию. Над этим и будет сосредоточена работа на тренировках в ближайшее время.

Во второй половине матча команда немного сбавила темп, поэтому мы провели ротацию, после чего начали возвращать свои позиции.

Впереди нам предстоит две тяжелые игры — против Лацио и Аталанты — посмотрим, сможем ли мы получить хоть какие-то очки по их завершении. Ждем открытия трансферного окна и вместе с тем прорабатываем некоторые варианты. Усиление нам необходимо", — подытожил украинский специалист.

В следующем раунде Кубка Италии генуэзская Дженоа сыграет в гостях против Милана.