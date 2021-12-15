Италия

Римляне получили усиление состава перед предстоящей встречей.

Полузащитники Луис Альберто и Маттиа Дзакканьи приступили к тренировкам Лацио в общей группе, сообщает пресс-служба римского клуба.

Альберто и Дзакканьи восстановились от повреждений, из-за которых пропустили последние игры команды. На сегодняшней тренировке римлян футболисты работали в общей группе и вместе с партнерами по команде готовились к предстоящей встрече с Дженоа.

В лазарете "бьянкочелести" продолжает находиться нападающий Педро.

Матч Лацио – Дженоа в 18-м туре Серии А состоится в Риме в пятницу, 17 декабря, и начнется в 19:30 по киевскому времени.