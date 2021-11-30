Италия

Андреа Конти может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Защитник Милана Андреа Конти может сменить клуб во время предстоящего зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 27-летнего итальянца заинтересованы два клуба Серии А — Дженоа и Сампдория.

Действующий контракт Конти с "россонери" рассчитан до лета 2022 года. В нынешней кампании защитник на поле не появлялся.

Дженоа под руководством Андрея Шевченко в настоящее время занимает 18 место в турнирной таблице Серии А после 14 туров. Сампдория идет на 15 строчке, имея на пять баллов больше.

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