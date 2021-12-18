Италия

Вчера такое же достижение покорилось миланскому Интеру.

В поединке 18 тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле уступила Роме со счетом 1:4.

По информации Football-Italia, автогол защитника "волков" Брайана Кристанте в первом тайме стал 100 для Аталанты в Серии А в 2021 году.

Таким образом, Аталанта стала второй командой после миланского Интера, которая смогла забить 100 голов за календарный год в итальянском чемпионате с 1950 года.

После 18 игр Аталанта набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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