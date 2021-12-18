Италия

Наставник "волков" поделился своими мыслями после игры с Аталантой.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды в матче 18 тура итальянской Серии А против Аталанты (4:1).

"Настроение было фантастическим, игроки четко знали, что нужно делать против Аталанты. Никто никогда не может контролировать игру в течение 90 минут, поэтому иногда нам приходилось глубоко защищаться.

Команда была фантастической во всех смыслах. Судья был великолепен, потому что для того, чтобы играть с Аталантой в агрессивный и физический футбол, нам был нужен рефери такого уровня и опыта.

Мы хорошо поборолись в чужой штрафной, мы знали обо всех опасностях, а потом еще лучше выбегали в атаку за спины защитников. У нас все хорошо получалось.

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Я все время слышал, как люди говорят, что прошло 19 месяцев с тех пор, как Рома не обыгрывала команды из пятерки лучших в чемпионате. Теперь вы можете сказать, что прошло 20 минут.

Я даже не хочу говорить об Интере, потому что для меня они находятся на уровне выше всех других команд Серии А, но против таких команд, как Аталанта, Милан, Наполи, недостаточно просто иметь тактическую организацию или физическую агрессию. Нужно, чтобы все было идеально.

В прошлом, если бы мы пропустили гол перед перерывом, как сегодня, мы бы проиграли. Вместо этого мы продолжили придерживаться того же подхода, и это действительно большой шаг вперед для нас с точки зрения менталитета", — приводит слова Моуриньо Football-Italia.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил лучшую оценку среди игроков Аталанты за матч против Ромы по версии SofaScore.