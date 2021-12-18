Италия

Украинец появился на поле после перерыва, но не смог спасти команду от поражения.

В поединке 18 тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле уступила Роме (1:4).

В этом противостоянии украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле с выходом на замену сразу после перерыва. За это время украинец 56 раз коснулся мяча, 4 раза пробил по воротам, отдал 30 точных передач (81.1%), выполнил 1 успешную обводку.

Авторитетный статистический портал SofaScore традиционно оценил участников встречи, поставив Малиновскому лучшую оценку среди игроков команды Джан Пьеро Гасперини.

Украинский полузащитник получил 7,8 баллов, тогда как лучшим игроком матча был признан форвард "волков" Тэмми Абрахам — 8 баллов.

В то же время портал WhoScored поставил Малиновскому третью оценку в Аталанте — 6,8 баллов, а лучшим на поле был Абрахам — 8,9 баллов.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Аталанта — Рома.