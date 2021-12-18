Италия

Специалист рассказал о важности побед в Италии.

Главный тренер римской Ромы Жозе Моуриньо рассказал о важности победы в чемпионате Италии.

"Есть команды, которые празднуют, когда избегают вылета. Это их цель. Когда говорят о тренерах с большим количеством трофеев, как быть с теми, кто выигрывал не так много? Речь идет о целях, которые у них есть.

Если Тьяго Мотта оставит Специю в Серии А, или Андрей Шевченко оставит Дженоа, или Салернитана останется, то эти тренеры могут и должны отпраздновать это достижение.

Что касается вашего вопроса, то, если вы спрашиваете меня, готов ли я праздновать, если мы выиграем, то, очевидно, мой ответ — да", — заявил Моуриньо.

Отметим, что на данный момент за выживание в Серии А борются Специя, Кальяри, Дженоа и Салернитана.

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