Италия

Наставник Аталанты раскритиковал судейство после матча с Ромой.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче 18 тура итальянской Серии А против Ромы (1:4).

"Мы, безусловно, совершали ошибки, и пропущенный гол на первой минуте после серии рикошетов, как в случае с Миланом и Вильярреалом, усложнил нам задачу. Однако, как во всех случаях, команда отошла от этого и играла в свою игру.

Инцидент с отменным голом изменил игру, и я требую объяснений. Если Паломино не коснулся мяча, то почему офсайд? Если Кристанте получил мяч, то какая разница? Мы что, играем в шутки? Если Паломино не касается мяча, значит, он не мешает игре, он стоял за Кристанте.

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Тогда бы был счет 2:2 за 20 минут до конца матча и это была бы совсем другая игра. Не поймите меня неправильно, Рома все равно могла бы выиграть, но это был переломный момент.

Если Паломино не коснулся мяча, то отменять такой гол — это безумие. Они изменили правила, а почему нам никто тогда ничего не сказал? Как видео можно интерпретировать иначе? Такие моменты нужно объяснять, иначе они подрывают доверие к футболу. Мы меняем правила каждую неделю, судьи приходят и объясняют их. Они должны объяснять их не мне, а всем после матчей", — приводит слова Гасперини Football-Italia.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил лучшую оценку среди игроков Аталанты за матч против Ромы по версии SofaScore.