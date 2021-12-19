Генуэзцы рассмотрят предложения по двум футболистам.
Андрей Шевченко, getty images
19 декабря 2021, 14:59
Дженоа готовится к активному трансферному окну и, помимо входящих трансферов, готов отпустить несколько футболистов.
Как сообщает издание Tuttomercatoweb, генуэзцы рассмотрят предложения по Сальваторе Сиригу и Давиде Бираски.
Кроме того, источник утверждает, что есть трудности в продлении сотрудничества с Дестро, контракт которого истекает уже летом.
Напомним, что ранее Андрей Шевченко и спортивный директор Дженоа спланировали трансферную политику.