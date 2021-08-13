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Решение будет принято в сентябре.

Европейский футбольный союз намерен отказаться в будущем от финансового фэйр-плей, считая более действенной мерой в борьбе с расколом между "богатыми" и "бедными" клубами введение потолка зарплат и налога на роскошь — утверждает The Times.

На вооружение будет взята система, принятая в баскетбольной НБА и бейсбольной МЛБ. Клубы, выступающие в еврокубках, будут иметь право потратить на зарплаты не более 70% от общего объема полученных средств.

Более того, кто не уложится в эти рамки, будет платить налог на роскошь. Если перерасход составит не более 20%, то клуб заплатит налог в сумме перерасхода, если более — сумму перерасхода, увеличенную в полтора раза.

В будущем клубы, регулярно платящие налог на роскошь, будут наказаны дополнительно вплоть до дисквалификации.

Об изменениях в правилах в сентябре на саммите Европейского футбольного союза намерен объявить президент УЕФА Александер Чеферин.

Также на саммите будут рассмотрены меры, которые позволят исключить возможность создания Суперлиги Европы и аналогичных соревнований, альтернативных турнирам под эгидой УЕФА.