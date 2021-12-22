Италия

Наставник Дженоа высказался о ничейном результате против Аталанты в Серии А.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Дженоа сыграла на своем поле в нулевую ничью с Аталантой.

Главный тренер хозяев Андрей Шевченко поделился эмоциями от данного противостояния.

"Мы показали, что у нас есть большой дух, желание бороться и большую отвагу. Ребята сделали то, что я просил. Мы были хороши в защите и прессинге.

Должны все делать шаг за шагом. Переживаем непростое время, но мы хорошо отреагировали и объединились. Теперь уверен, что хорошо поработаем над трансферами.

С самого начала матча могли добиться большего, но команда дала мне несколько ответов, и я рад", — приводит слова Шевченко Calcio Atalanta.

Смотрите видео лучших моментов и обзор матча Дженоа — Аталанта на Football.ua.