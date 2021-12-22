Италия

Итальянский специалист прокомментировал результат "сине-черных".

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своим мнением о выступлениях команды после ничьей с Дженоа (0:0).

"Я рад, что мы набрали 38 очков к середине сезона, это рекорд за мой период в Аталанте. С другой стороны, я сожалею, что мы набрали лишь одно очко в двух последних матчах, но, если брать общую картину, мы можем быть довольными.

Нам нужно обдумать многие аспекты. Нужно всегда задавать себе вопросы, смотреть, что можно улучшить, потому, что в ином случае это превращается в самонадеянность.

У нас хорошая команда, не знаю, что произойдет во время январского окна, но я постараюсь улучшить имеющихся игроков", – рассказал Гасперини в комментарии DAZN.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Дженоа и Аталантой.