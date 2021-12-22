Италия

Форвард Ювентуса прокомментировал победу над Кальяри.

Туринский Ювентус в рамках 19-го тура итальянской Серии А сумел обыграть Кальяри в домашнем поединке (2:0), благодаря чему приблизился к еврокубковой зоне.

Ювентус — Кальяри 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "зебр" Федерико Бернардески, на счету которого гол и голевая передача в данном поединке, при это забивший свой первый мяч за 513 дней, поделился эмоциями от успеха команды.

"Счастлив за себя и за команду, поэтому сейчас просто наслаждаюсь моментом. Для нас было важно завершить год победой — мы этого сумели достичь.

Ювентус нуждается в том, чтобы найти правильную синергию между игроками, которые будут помогать расти друг другу. В последних играх, как мне удалось заметить, мы подошли к этой цели максимально близко.

Мы были клубом, но не командой в начале сезона. Постепенно это чувство единства коллектива начало к нам приходить, а последние полтора месяца подарили немало положительных эмоций. Ювентус просто не может позволять себе играть высокомерно, потому что мы — не мадридский Реал.

Я пережил трудные времена, но благодарен судьбе за эту проверку. Только в таких условиях ты действительно понимаешь, что стал лучше. На Евро-2020 я играл неплохо, но это давалось очень непросто.

Это у вас видео с моим предыдущим голом? Боже мой, да у меня тут еще длинные волосы! Совершенно себя не узнаю!

Остается еще целых шесть месяцев сезона, поэтому, я надеюсь, это не последние мои результативные действия", — обнадеживающе заявил футболист.

Туринский Ювентус возобновит сезон Серии А домашним матчем против неаполитанского Наполи.